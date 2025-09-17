Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind am 13.09.25 - Zeugen gesucht





Das Kind befand sich auf dem Nachhauseweg von der Schule und lief ordnungsgemäß auf dem Gehweg, als es von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst wurde.



Der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs hielt zunächst kurz an und sprach das Kind an, setzte sich jedoch anschließend wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben. Nach Angaben des Kindes solle es sich um einen blauen Pkw gehandelt haben und die Kleidung des Fahrers deutete daraufhin, dass dieser möglicherweise in einem Malerbetrieb arbeitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK´in Heinrich

Telefon: 0261-103-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell