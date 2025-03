Verkehrsunfall mit kurzzeitiger Vollsperrung auf der A61

Beteiligt war an dem Verkehrsunfall ein Kleintransporter, welcher auf dem linken Fahrstreifen zum stehen gekommen ist.

Hintergrund des Verkehrsunfalls ist zum jetzigen Ermittlungsstandt ein medizinischer Notfall. Der Fahrzeugführer wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug und dem Mittelschutz ist nur leichter Sachschaden entstanden.



Vor Ort waren die Feuerwehr, Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber und die Polizei im Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Autobahn für circa 45 Minuten voll gesperrt werden.



Die Unfallaufnahme wurde um 13:30 Uhr beendet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Mendig



Telefon: 0265297950





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell