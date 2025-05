Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Brey (B9)

Ein 20jähriger Fahranfänger befuhr mit seinem PKW - mit insgesamt vier Personen besetzt - die B9 aus Boppard kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kollidierte er mit der Verkehrsinsel im Bereich der Ortseinfahrt Brey. Durch die Kollision fuhr der PKW zunächst gegen den Bordstein, wodurch der PKW sich überschlug. Schließlich stieß das Fahrzeug gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Mainzer Straße und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.



Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste mittels Kranfahrzeug geborgen werden.

Des Weiteren entstand u.a. hoher Schaden an dem beschädigten Wohnhaus. Für deren Bewohner geht aktuell keine Gefahr aufgrund des Unfalls aus.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.



Lediglich ein Fahrzeuginsasse zog sich durch den Aufprall oberflächliche Schürfwunden im Gesicht zu. Die anderen Insassen blieben unverletzt.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell