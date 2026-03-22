Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs auf der BAB 61 – Zeugenhinweise gesucht

Am Samstag den 21.03.2026 gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der A 61 in Richtung Köln zwischen der AS Niederzissen und dem AD Sinzig ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen BMW und einem silberfarbenen VW. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen BMW aus dem Kreis Ahrweiler befuhr zunächst den linken der beiden Fahrstreifen.

Waldorf (ots) –



Am Samstag den 21.03.2026 gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der A 61 in Richtung Köln zwischen der AS Niederzissen und dem AD Sinzig ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen BMW und einem silberfarbenen VW.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen BMW aus dem Kreis Ahrweiler befuhr zunächst den linken der beiden Fahrstreifen. Anschließend überholte er den vor ihm fahrenden VW rechts. Beim Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Das Heck des BMW wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.



Zeugen, welche Hinweise zum schwarzen BMW mit AW-Zulassung oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Mendig zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Mendig

Laacher-See-Str. 15 d

56743 Mendig

PK'in Zavelberg



Telefon: 02652-9795-0

Email: pastmendig.wache@polizei.rlp.de





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