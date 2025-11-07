Hierbei fuhr ein weißer SUV – möglicherweise der Marke „Ford“ – von der Salierstraße kommend entgegen der Einbahnstraße in die Güntherstraße ein. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den 16-Jährigen, der gerade die Güntherstraße überquerte und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug.
Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.
Der leichtverletzte Geschädigte musste anschließend ambulant im Krankenhaus versorgt werden.
Die Polizei Andernach bittet nun mögliche Zeugen um Unterstützung:
Wer kann Angaben zu besagtem SUV oder zum Unfallgeschehen machen?
Hinweise sind bitte an die Polizeiinspektion Andernach.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Tel.: 02632 9210
piandernach@polizei.rlp.de
Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Jugendlichen
