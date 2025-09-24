Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Emmelshausen von der Unfallörtlichkeit. Zuvor streifte dieser beim Überholen den Geschädigten auf dessen linker Fahrzeugseite. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Zeugenangaben um einen silbernen Skoda Kombi.
Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben?
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Flucht auf der L214 - Zeugen gesucht
