Verkehrsunfall mit Flucht auf der B49 Höhe Verwaltungszentrum - Polizei sucht Zeugen



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Schlachthofstraße auf der Geradeausspur in Fahrtrichtung Koblenz-Lay. Ein weiterer Fahrzeugführer befuhr parallel hierzu die Abbiegespur in Richtung Ferdinand-Sauerbruch-Straße, jedoch leicht nach hinten versetzt.

Kurz vor dem Ende der Abbiegespur wechselte der Fahrzeugführer von der Abbiegespur auf die Fahrspur des anderen Fahrzeugs. Hierbei kam es zu einer Berührung mit dem hinteren linken Fahrzeugbereich des geschädigten Fahrzeugs, wodurch ein Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261-92156300 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell