Aktuell kommt es aufgrund eines Vorfahrtsunfalls im Bereich Stein-Neukirch zur Unfallaufnahme.

Die B 54 ist in diesem Bereich der Einmündung zur L 296 vollgesperrt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell.



Nach Beendigung der Unfallaufnahme wird entsprechend nachberichtet.



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