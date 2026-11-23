Die B 54 ist in diesem Bereich der Einmündung zur L 296 vollgesperrt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell.
Nach Beendigung der Unfallaufnahme wird entsprechend nachberichtet.
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Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Die B 54 ist in diesem Bereich der Einmündung zur L 296 vollgesperrt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell.