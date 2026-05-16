Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am Freitag, 15.05.2026, kam es gegen 23:43 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, kurz hinter der Ahrtalbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Gliederzug.



Hierbei wurde der Pkw zwischen dem Gliederzug und der äußeren Schutzplanke eingeklemmt.

Der 46jährige Fahrzeugführer des Pkw musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr befand sich noch der Rettungsdienst, ein Notarzt, sowie die Polizeiautobahnstation Mendig vor Ort.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Koblenz für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.



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