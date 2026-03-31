Boppard
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Symbolbild

dpa

Am 31.03.2026 gegen 04:38 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall auf der BAB61 in Höhe Boppard in Fahrtrichtung Norden informiert.

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Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Kleintransporter einem vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren ist. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Insasse des Kleintransporters wurden leicht verletzt.
Dem Fahrer des Kleintransporters wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es Entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn war insgesamt für ca. 2 Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich über mehr als 7 Kilometer zurück.

Im Einsatz war neben der Feuerwehr der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Emmelshausen und die Autobahnpolizei Mendig.

Rückfragen bitte an:

PASt Mendig
Blesse, PHK
02652-97950

Verkehrsdirektion Koblenz

Telefon: 02611033301


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