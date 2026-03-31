Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Kleintransporter einem vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren ist. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Insasse des Kleintransporters wurden leicht verletzt.

Dem Fahrer des Kleintransporters wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Es Entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn war insgesamt für ca. 2 Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich über mehr als 7 Kilometer zurück.



Im Einsatz war neben der Feuerwehr der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Emmelshausen und die Autobahnpolizei Mendig.



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