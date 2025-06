Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf BAB61, zwischen Plaidt und Autobahnkreuz Koblenz

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein PKW aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Verkehrsschild und im weiteren Verlauf mit der Böschung kollidiert ist. Die 68-Jährige Fahrerin wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch Kräfte der Feuerwehr Plaidt mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde die 11-Jährige Beifahrerin.



Die Autobahn war an der Unfallstelle im Rahmen der Unfallaufnahme bis ca. 18 Uhr nur einspurig befahrbar und musste für 25 Minuten sogar komplett gesperrt werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Im Einsatz war neben der Autobahnpolizei Mendig die Feuerwehr Plaidt, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Mendig.



