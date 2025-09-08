Dabei wurde die 53 jährige Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Gespannes leicht verletzt, der 33- jährige Unfallverursacher aus NRW blieb unverletzt.
Da aus einem der Unfallfahrzeuge Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn mit einem Reinigungsfahrzeug gereinigt werden. Aus diesem Grund kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis in die frühen Morgenstunden und in den Berufsverkehr.
An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur
Telefon: 02602-93270
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person - ausgelaufene Betriebsstoffe machen Fahrbahnreinigung notwendig