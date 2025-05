Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg von Boppard in Richtung Koblenz und stieß bei dem Versuch, die B9 vom Radweg aus der Fahrt heraus zu überqueren mit dem in gleicher Richtung auf der B9 fahrenden Motorrad zusammen. Die B9 war aufgrund des Unfalls für 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Verletzten wurden, zum Teil unter Einsatz eines Rettungshubschraubers, in umliegende Krankenhäuser verbracht.



