Demnach geriet ein PKW aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.
Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die L335 musste über eine Stunde voll gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-9130
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Personen