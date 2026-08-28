Braubach
Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Personen
Symbolbild
dpa

Am 27.08.26 ereignete sich um 12:45 Uhr auf der L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht und eine Person schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.


Demnach geriet ein PKW aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.
Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die L335 musste über eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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