Am Donnerstag, den 19.11.2026, kam es in Rhens vor der Apotheke am Königsstuhl in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall.

Die Polizei Boppard sucht eine bislang namentlich unbekannte Zeugin, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann.



Die unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch auf hiesiger Dienststelle zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742/8090 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 8090

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