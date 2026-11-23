Die Polizei Boppard sucht eine bislang namentlich unbekannte Zeugin, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann.
Die unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch auf hiesiger Dienststelle zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742/8090 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742 8090
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Verkehrsunfall in Rhens - Zeugin gesucht
Die Polizei Boppard sucht eine bislang namentlich unbekannte Zeugin, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann.