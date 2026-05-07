Lahnstein
Verkehrsunfall in Lahnstein - Fahrradfahrer flüchtet nach Kollision mit Kinderwagen
Symbolbild
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dpa

Am 23.04.2026, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:21 Uhr, kam es in Lahnstein im Bereich der Unterführung Kölner Straße zur Hungergasse zu einem Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute



Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein Fahrradfahrer sowie eine Frau mit ihrer einjährigen Tochter, die sich in einem Kinderwagen befand, an dem Unfall beteiligt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Kinderwagen, wobei das Kleinkind leicht verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Fahrradfahrers geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 02621 913-0
PILahnstein.Wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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