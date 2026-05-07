Verkehrsunfall in Lahnstein - Fahrradfahrer flüchtet nach Kollision mit Kinderwagen





Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein Fahrradfahrer sowie eine Frau mit ihrer einjährigen Tochter, die sich in einem Kinderwagen befand, an dem Unfall beteiligt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Kinderwagen, wobei das Kleinkind leicht verletzt wurde.



Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Fahrradfahrers geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.



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