Verkehrsunfall in der Rheinstraße, Zeugen gesucht





Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Mädchen mit ihrem Fahrrad die Rheinstraße etwa in Höhe der Hausnummer 24, kurz vor dem dortigen Fußgängerüberweg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Das Kind wurde zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.



Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hielt nach dem Zusammenstoß an und erkundigte sich bei dem Mädchen nach möglichen Verletzungen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.



Nach Angaben des Kindes wurde der Verkehrsunfall von zwei bislang unbekannten erwachsenen Zeugen beobachtet.



Die Polizeiinspektion Bendorf bittet insbesondere diese beiden Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten PKW bzw. dessen Fahrer geben können, gebeten, sich zu melden.



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Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf, PHK Sandro Müller



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