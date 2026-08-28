Verkehrsunfall in Bendorf: Fußgänger von Pkw erfasst und leicht verletzt

Ein Fußgänger wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Der beteiligte Pkw wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.



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