Bendorf
Verkehrsunfall in Bendorf: Fußgänger von Pkw erfasst und leicht verletzt
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 28.08.2026 kam es gegen 13:00 Uhr auf der Bendorfer Straße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein Fußgänger wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Der beteiligte Pkw wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren