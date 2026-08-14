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Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr / Zeugenaufruf
Symbolbild

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dpa

Am Mittag des heutigen Freitag, 14.08.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der B 256, Höhe Ortslage Andernach-Miesenheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Personenkraftwagen (Pkw), bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten.


Im Vorfeld des Verkehrsunfalls mussten mehrere Verkehrsteilnehmer nach Angaben von weiteren, unbeteiligten Zeugen dem unfallverursachenden Pkw, einem grünen SUV, ausweichen, welcher sich auch hier bereits zeitweise auf der Gegenfahrbahn befand.

Verkehrsteilnehmer, welche von dem Fahrmanöver betroffen waren, wie auch unbeteiligte Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
PK Max Hermann
wache.piandernach@polizei.rlp.de
Telefon: 02632/921-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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