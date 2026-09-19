Verkehrsunfall - Görgenstraße Koblenz



Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Pkw an einer roten Lichtzeichenanlage, als der 17-jährige Motorradfahrer auf diesen auffuhr. Hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Zur ärztlichen Untersuchung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfall zeigte aufgrund der zentralen Lage eine erhebliche Öffentlichkeitswirksamkeit.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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