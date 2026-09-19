Koblenz
Verkehrsunfall - Görgenstraße Koblenz
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Freitagabend, den 18.09.2026, kam es gegen 20:10 Uhr in der Görgenstraße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

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Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Pkw an einer roten Lichtzeichenanlage, als der 17-jährige Motorradfahrer auf diesen auffuhr. Hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Zur ärztlichen Untersuchung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht.
Der Verkehrsunfall zeigte aufgrund der zentralen Lage eine erhebliche Öffentlichkeitswirksamkeit.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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