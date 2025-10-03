Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlägt sich - Zeugenaufruf

Kurz vor dem Ortsausgang kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW und wurde durch die Wucht des Aufpralls zum Überschlag gebracht. Der Wagen landete auf dem Dach. Anschließend versuchte der 21 jährige Fahrzeugführer von der Unfallstelle fußläufig zu flüchten. Durch beherztes Eingreifen von anwesenden Passanten, sowie zufällig vor Ort befindlichen Kräften eines Vollzugsdienstes, konnte die weitere Flucht des merklich alkoholisierten Fahrers verhindert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Es wurden Strafverfahren eingeleitet, ebenso wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Bei dem Einsatz war der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehren der VG Weißenthurm mit starken Kräften vertreten. Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Die Polizei Andernach sucht an dieser Stelle nach weiteren Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere nach einem Fahrzeugführer, welcher als Ersthelfer vor Ort gewesen soll und körperlich von dem Fahrzeugführer attackiert wurde.



