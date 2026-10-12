Andernach
Verkehrsunfall durch Betonblöcke auf der B 9, Suche nach Unfallverursacher
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 12.10.2026 gegen 16:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundessstraße 9 in Fahrtrichtung Koblenz, im Bereich der Auffahrt von der B 256/Plaidt aus kommend.

Lesezeit 1 Minute

Ein derzeit nicht näher bekanntes Gespann, bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger, befuhr die besagte Auffahrt und verlor im Kurvenbereich Teile seiner unzureichend gesicherten Ladung in Form von zwei Betonblöcken. Diese vielen von dem Anhänger, rutschten über beide Richtungsfahrstreifen der B 9 in Fr. Koblenz und blieben letztlich unter der Mittelschutzplanke stecken. Auf der Fahrbahn und an der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter den unten genannten Kontaktdaten bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Polizeioberkommissar Kruff

Telefon: 02632 9210
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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