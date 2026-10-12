Verkehrsunfall durch Betonblöcke auf der B 9, Suche nach Unfallverursacher

Ein derzeit nicht näher bekanntes Gespann, bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger, befuhr die besagte Auffahrt und verlor im Kurvenbereich Teile seiner unzureichend gesicherten Ladung in Form von zwei Betonblöcken. Diese vielen von dem Anhänger, rutschten über beide Richtungsfahrstreifen der B 9 in Fr. Koblenz und blieben letztlich unter der Mittelschutzplanke stecken. Auf der Fahrbahn und an der Schutzplanke entstand Sachschaden.



Zeugen werden dringend gebeten, sich unter den unten genannten Kontaktdaten bei der hiesigen Dienststelle zu melden.



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Polizeiinspektion Andernach

Polizeioberkommissar Kruff



Telefon: 02632 9210

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