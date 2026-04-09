Verkehrsunfall Bahnübergang Fleckertshöhe





Dabei kam der Sattelschlepper auf den Bahngleisen zum Stillstand.



Bei Aufleuchten der roten Ampel rangierte der Fahrer das Gespann derart, dass er gegen die bereits geschlossenen Bahnschranken fuhr und diese dadurch stark beschädigte.



Die Bahnstrecke musste daraufhin gesperrt werden, zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht.



Die Instandsetzung der Anlage durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn findet aktuell noch statt.



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