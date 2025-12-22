Verkehrsunfall B42 (Braubach) mit leichtverletzten Fahrern



Nach ersten Ermittlungen befuhr der Unfallverursacher die B42 von Lahnstein nach Braubach und kam aus bislang ungeklärter Ursache im Streckenverlauf auf die Gegenfahrspur. Der Pkw auf dem entgegengesetzten Fahrstreifen konnte nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw kam. Durch den Zusammenstoß wurde ein Pkw derart deformiert, dass der leichtverletzte Fahrer durch die Feuerwehr unter Einsatz der Rettungsschere gerettet werden musste. Beide Fahrer wurden anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrbahn war für ca. 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

i.A. POK Hohaus



Telefon: 02621-9130

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell