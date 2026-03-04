Verkehrsunfall B 42 - Vollsperrung aufgrund Abschleppmaßnahmen



Eine Person wurde hierbei leicht verletzt, die Fahrzeuge teilweise stark beschädigt.



Neben der Polizeiinspektion Koblenz 1 sind Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallaufnahme beteiligt.



Zur Klärung des Unfallhergangs sowie zur Beseitigung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird am Glockenbergtunnel umgeleitet.



Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist zurzeit noch nicht absehbar. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell