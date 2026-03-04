Koblenz
Verkehrsunfall B 42 - Vollsperrung aufgrund Abschleppmaßnahmen
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Mittwoch, den 04.03.2026 gegen 12:20 Uhr ereignete sich auf der B42 Ehrenbreitstein im Bereich der Kreuzung zum Kolonenweg ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Lesezeit 1 Minute


Eine Person wurde hierbei leicht verletzt, die Fahrzeuge teilweise stark beschädigt.

Neben der Polizeiinspektion Koblenz 1 sind Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallaufnahme beteiligt.

Zur Klärung des Unfallhergangs sowie zur Beseitigung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird am Glockenbergtunnel umgeleitet.

Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist zurzeit noch nicht absehbar. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

