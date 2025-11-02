Nickenich
Verkehrsunfall aufgrund herabfallender Ladung
Am 31.10.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Auf der L116 kurz vor dem Ortseingang Nickenich kam dem geschädigten PKW in einer Linkskurve ein hellblauer LKW (Sattelzug)entgegen, welchem ein Stein von der Ladefläche fiel. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden. Der LKW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen oder Personen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de
