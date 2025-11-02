Verkehrsunfall aufgrund herabfallender Ladung



Auf der L116 kurz vor dem Ortseingang Nickenich kam dem geschädigten PKW in einer Linkskurve ein hellblauer LKW (Sattelzug)entgegen, welchem ein Stein von der Ladefläche fiel. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden. Der LKW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Zeugen oder Personen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



