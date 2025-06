Verkehrsunfall aufgrund gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Dieser befuhr das Sayntal in Fahrtrichtung Isenburg als zweites Fahrzeug in einer Schlange. Während des Überholvorgangs beachtete der Fahrer dann zwei auf der Gegenfahrbahn befindliche Radfahrer nicht, sodass diese nach rechts ausweichen mussten um einen Unfall zu vermeiden. Der Abstand zwischen dem PKW und den Fahrrädern betrug dabei wohl nur wenige Zentimeter. Als einer der beiden Radfahrer auf sich Aufmerksam machte, wendete der PKW-Fahrer sein Fahrzeug an der nächstmöglichen Stelle und folgte den beiden Radfahrern mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bendorf. Etwa 200 Meter hinter der Einfahrt zum "Waldheim" überholte der Fahrzeugführer dann die beiden Radfahrer erneut und setzte sich unmittelbar vor diese. Durch sein riskantes Verhalten sowie dann gezieltes Ausbremsen der Radfahrer kam es in der Folge zur provozierten Kollision zwischen dem PKW und einem der Radfahrer. Dieser stürzte in der Folge und verletzte sich hierbei. Zudem entstand an dem PKW und an dem Fahrrad ein Sachschaden. Aufgrund der Schilderungen des Radfahrers und der vorangegangenen Verkehrssituation wird von einer verkehrsfremden und zielgerichteten Zweckentfremdung des Fahrzeugs im Sinne des § 315b StGB ausgegangen. Der Führerschein des PKW-Fahrers wurde daher im Rahmen der Unfallaufnahme nach Rücksprache mit und auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, welche den ersten Überholvorgang und oder den provozierten Verkehrsunfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen.



