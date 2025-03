Verkehrsunfall auf der Pfaffendorfer Brücke

Gegen 09:53 Uhr kam es auf der Pfaffendorfer Brücke, in Höhe Neustadt, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwekr anrücken und die Fahrbahn sperren. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Fahrspur stadtauswärts ist derzeit noch gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Innenstadt ist wieder frei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell