Verkehrsunfall auf der L 216 - Geschädigter gesucht!

Die Unfallverursacherin verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls im Bereich der Landstraße/Anschlussstelle B9 (Mülheim Kärlich) die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers.



Im weiteren Verlauf streifte die Unfallverursacherin ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug und prallte anschließend frontal in einen dritten PKW. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nach den Zusammenstößen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Zusammenstöße wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die L 126 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.



Die Polizei sucht nun den unbekannten Geschädigten bzw. Eigentümer des Anhängers. Er wird gebeten, sich bei Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261- 103 54230 zu melden.



