Verkehrsunfall auf der „K70“ durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Am 26.10.2025 kam es gegen 20:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einem S-Kurvenbereich der "K70" bei Braubach unter Alleinbeteiligung eines PKW.



Die Fahrzeugführerin, welche die „K70“ in Richtung Braubach führte, kam zum jetzigen Sachstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum.

Die Fahrzeugführerin blieb dabei weitestgehend unverletzt.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme blieb die „K70“ kurzweilig vollgesperrt.

Es befanden sich DRK, Kräfte umliegender Feuerwehren, sowie die Polizei Lahnstein im Einsatz.



