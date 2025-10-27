Verkehrsunfall auf der „K70“ durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Die Fahrzeugführerin, welche die „K70“ in Richtung Braubach führte, kam zum jetzigen Sachstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum.
Die Fahrzeugführerin blieb dabei weitestgehend unverletzt.
Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.
Zum Zwecke der Unfallaufnahme blieb die „K70“ kurzweilig vollgesperrt.
Es befanden sich DRK, Kräfte umliegender Feuerwehren, sowie die Polizei Lahnstein im Einsatz.
