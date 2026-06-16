Verkehrsunfall auf der BAB 48 mit einer verletzten Person



Hierbei fuhr ein 19jähriger Fahrer mit seinem Transporter beim Ausscheren zu einem Überholvorgang auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Mittelschutz. Das Fahrzeug blieb letztendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Transporter musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zum Zwecke der Erstversorgung und der Bergungsmaßnahmen blieb die Richtungsfahrbahn Koblenz zunächst gesperrt. Zwischenzeitlich konnte der Verkehr über den Seitenstreifen und nachfolgend über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 07:50 Uhr aufgehoben.

Vor Ort befanden sich neben der Polizeiautobahnstation Mendig, die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst, sowie die Autobahnmeisterei Kaisersesch.



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