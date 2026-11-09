Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Brey und Spay - Abschlussmeldung

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen zwei Personenkraftwagen frontal gegeneinander. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall abgewiesen und kamen auf dem Bankett zur Endlage. Die PKW waren jeweils mit einer Person besetzt. Diese wurden durch den Aufprall verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Zwecks Unfallaufnahme sowie der Versorgung der verletzten Personen war die B9 für über eine Stunde voll gesperrt.



Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Straßenmeisterei. Die Sperrung ist bereits wieder aufgehoben und die Straße für den Verkehr freigegeben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

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Telefon: 06742/8090

PK´in Bersch





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