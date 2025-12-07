Verkehrsunfall auf der B49



Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B49 von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz vor der Ausfahrt auf die B42 kam er im Kurvenbereich ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb nicht fahrbereit quer auf beiden Fahrstreifen stehen. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt.

Die Fahrtrichtung Koblenz war für ca. 1 Stunde gesperrt und der Verkehr musste über Lahnstein abgeleitet werden.



