Verkehrsunfall auf der B42





Ein 83-Jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte vom Rheinhöhenweg kommend nach links auf die B42 in Fahrtrichtung Braubach aufzufahren. Nachdem er zunächst an der Haltelinie des "Stop"-Schildes Fahrzeugverkehr von links passieren ließ, fuhr er in den Einmündungsbereich ein.



Dabei übersah er den aus Richtung Braubach kommenden 41-Jährigen Fahrzeugführer eines Kleintransporters, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam.



Da beide verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurde der Einmündungsbereich für ca. 45 Minuten zum Teil gesperrt. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.



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