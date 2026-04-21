In der genannten Fahrtrichtung ist die Fahrbahn derzeit teilweise gesperrt.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme wird durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
PI Lahnstein
Telefon: 02621 913-0
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Verkehrsunfall auf der B 42
In der genannten Fahrtrichtung ist die Fahrbahn derzeit teilweise gesperrt.