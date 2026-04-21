Verkehrsunfall auf der B 42

Am heutigen Tag, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich auf der B 42 zwischen Oberlahnstein und Niederlahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

In der genannten Fahrtrichtung ist die Fahrbahn derzeit teilweise gesperrt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme wird durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Es wird nachberichtet.



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Polizeidirektion Koblenz

PI Lahnstein



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