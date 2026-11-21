Auf der B 327 in Höhe der Ortslage Waldesch kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen im zweispurigen Fahrbahnbereich.



Derzeit sind beide Fahrstreifen in FR BAB 61 gesperrt.

Der Verkehr wird derzeit durch die Polizei geregelt, es kann zu Staubildung kommen.

Es sind Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.

Wir bitten von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



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Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

PHK Lipkowski

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