Derzeit sind beide Fahrstreifen in FR BAB 61 gesperrt.
Der Verkehr wird derzeit durch die Polizei geregelt, es kann zu Staubildung kommen.
Es sind Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz.
Wir bitten von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
PHK Lipkowski
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Verkehrsunfall auf der B 327 in Höhe Waldesch - Rechter Fahrstreifen gesperrt