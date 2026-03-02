Koblenz
Verkehrsunfall auf der B 262, Gemarkung Mendig
Am 02.03.2026, gegen 11.45 Uhr, ereignete sich auf der B 262 in der Gemarkung Mendig ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden.


Zuvor hatte sich, bedingt durch ein Pannenfahrzeug, ein Verkehrsstau gebildet. Ein nachfolgender Fahrzeugführer übersah das Stauende, fuhr auf das letzte Fahrzeug auf und überschlug sich anschließend in Richtung der linken Fahrbahnseite.
Die Nutzer beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge musste die B 262 für circa 1 Stunde gesperrt werden.

