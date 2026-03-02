Zuvor hatte sich, bedingt durch ein Pannenfahrzeug, ein Verkehrsstau gebildet. Ein nachfolgender Fahrzeugführer übersah das Stauende, fuhr auf das letzte Fahrzeug auf und überschlug sich anschließend in Richtung der linken Fahrbahnseite.
Die Nutzer beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge musste die B 262 für circa 1 Stunde gesperrt werden.
Verkehrsunfall auf der B 262, Gemarkung Mendig