Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW geriet in den angrenzenden Graben und kippte dort um.
Der Fahrer blieb hierbei unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine Sperrung der Fahrbahnen war nicht erforderlich, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeinträchtigungen.
Gegen 11:00 Uhr erfolgte die Bergung des LKW.
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Verkehrsunfall auf der A61 - LKW kommt von Fahrbahn ab