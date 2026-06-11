Koblenz
Verkehrsunfall auf der A61 - LKW kommt von Fahrbahn ab
Symbolbild
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dpa

Am Donnerstag, den 11.06.2026 kam es gegen 05:00 Uhr auf der Autobahn 61 in Höhe Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW geriet in den angrenzenden Graben und kippte dort um.

Der Fahrer blieb hierbei unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine Sperrung der Fahrbahnen war nicht erforderlich, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeinträchtigungen.

Gegen 11:00 Uhr erfolgte die Bergung des LKW.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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