Ein PKW stieß beim Ausparken gegen einen silberfarbenen, geparkten PKW.
Personen, die zum genannten Zeitpunkt dort parkten und einen bisher unbekannten Schaden an ihrem silberfarbenen PKW festgestellt haben, werden gebeten
sich bei der Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761 9210 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Simmern
Tel. 06761 921 0
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Verkehrsunfall auf dem REWE/Lidl-Parkplatz in Simmern
Ein PKW stieß beim Ausparken gegen einen silberfarbenen, geparkten PKW.