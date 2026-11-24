Am 23.11.2026, gegen 14:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Supermarkt-Parkplätze von REWE und LIDL in der Koblenzer Straße in Simmern.

Ein PKW stieß beim Ausparken gegen einen silberfarbenen, geparkten PKW.

Personen, die zum genannten Zeitpunkt dort parkten und einen bisher unbekannten Schaden an ihrem silberfarbenen PKW festgestellt haben, werden gebeten

sich bei der Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761 9210 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Tel. 06761 921 0





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