Die Unfallaufnahme dauert derzeit an.

Die L117 ist in Fahrtrichtung B256 voll gesperrt.

Die B256 ist in Fahrtrichtung Andernach voll gesperrt.



Ortskundige Personen werden darum gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK'in Eul

Tel: 02632- 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell