Verkehrsunfall am Friedrich-Ebert-Ring

Am gestrigen Donnerstag, den 27.03.2025 gegen 13 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Verkehrsunfall im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings gemeldet.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der 38-jährige Verursacher den Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Europabrücke befuhr und im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße nach derzeitigem Ermittlungsstand die rote Ampel nicht beachtete und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort stieß er mit zwei Autos zusammen, die berechtigt aus der Bahnhofsstraße kamen. Der 46-jährige Fahrer des einen Fahrzeugs wurde durch die Kollision leicht verletzt. Alle drei Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.



Gegen den 38-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gemäß § 315c StGB eingeleitet. Sein Führerschein wurde von den Einsatzkräften beschlagnahmt.



