Verkehrssicherheitsaktion "Rücksicht macht Schule - Dank - bzw. Denkzettel" an der Grundschule Boppard-Buchholz

Denkzettel", Verkehrskontrollen im Nahbereich der Grundschule und Kindergarten in Boppard Buchholz durchgeführt. Ziel war es die motorisierten Verkehrsteilnehmenden auf die Risikogruppe der Kinder im Straßenverkehr zu lenken und für mehr Verständnis und Rücksicht zu werben.



Hierbei erfolgten Geschwindigkeitsmessungen, sowie allgemeine Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt der Kindersicherung unter Beteiligung des Ordnungsamtes der Stadt Boppard, sowie der Bereitschaftspolizei Koblenz. Nach Abschluss der Kontrolle wurden durch Schulkinder der Grundschule Boppard-Buchholz ein Dank - bzw. Denkzettel an die Verkehrsteilnehmer ausgehändigt.

Insgesamt kam es lediglich zu einer geringen Anzahl an Verkehrsverstößen. Durch die Verkehrssicherheitsaktion konnte das Ziel, die Verkehrsteilnehmer auf die Risikogruppe Kinder zu sensibilisieren, erreicht werden. Die teilnehmenden Schulkinder waren sehr stolz ihre selbst gefertigten Dank bzw. Denkzettel an die Verkehrsteilnehmer auszuhändigen und den meisten Fahrzeugführern einen positiven Dankeszettel überreichen zu können.



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