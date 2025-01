Verkehrskontrollen

Lahnstein/Dachsenhausen (ots) -



Anlässlich Bürgerbeschwerden über unberechtigte Durchfahrten der Ortsdurchfahrt Dachsenhausen (Verkehrszeichen 250 mit Ergänzung "Anlieger frei" ) wurde durch die Polizei Lahnstein am Freitag, den 24.01.25, im Zeitraum von 10.00 Uhr -12.00 Uhr der Durchfahrtsverkehr überprüft.

Insgesamt 17 Verstöße wurden jeweils mit einem Verwarngeld geahndet.

Die Polizei Lahnstein wird weiterhin den Durchgangsverkehr zu unterschiedlichen Zeiten kontrollieren und erkennbare Verstöße ahnden.



Im Zeitraum von 13.00 Uhr - 14.15 Uhr wurde in Lahnstein in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessung durchgeführt. Insgesamt 10 Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt, der Schnellste wurde mit 47 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

pilahnstein@polizei.rlp.de

Telefon: 02621-9130





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell