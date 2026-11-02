Am Freitag, den 30.10.2026, führte die Polizeiinspektion Koblenz 2 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr stationäre Verkehrskontrollen in der Mariahilfstraße in Koblenz-Lützel durch.



Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der Gurtpflicht, insbesondere auf der vorschriftsmäßigen Sicherung von Kindern in Kraftfahrzeugen.



Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 17 Verstöße festgestellt.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass die ordnungsgemäße Nutzung von Sicherheitsgurten einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet. Zur Überwachung der Einhaltung der entsprechenden Vorschriften werden auch künftig weitere Verkehrskontrollen durchgeführt.



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Polizeiinspektion Koblenz 2

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56072 Koblenz



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