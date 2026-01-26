So konnten am Samstagnachmittag in der Siegburger Straße innerhalb von ca. 1 Stunde, 6 Gurtverstöße und 3 Verstöße wegen unerlaubter Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer festgestellt und sanktioniert werden.
Am Sonntagabend wurde eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier waren 5 Verkehrsteilnehmer in der Ringstraße zu schnell unterwegs. Die höchste Überschreitung betrug 23 km/h, was zu einem 1 Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg und 115 Euro Bußgeld führen wird.
Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Bendorf