Bendorf
Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Bendorf
Am Samstagnachmittag und Sonntagabend wurden durch die Polizei Bendorf im Stadtgebiet verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.


So konnten am Samstagnachmittag in der Siegburger Straße innerhalb von ca. 1 Stunde, 6 Gurtverstöße und 3 Verstöße wegen unerlaubter Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer festgestellt und sanktioniert werden.
Am Sonntagabend wurde eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier waren 5 Verkehrsteilnehmer in der Ringstraße zu schnell unterwegs. Die höchste Überschreitung betrug 23 km/h, was zu einem 1 Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg und 115 Euro Bußgeld führen wird.

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622-94020
pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

