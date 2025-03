Verkehrskontrollen im Bereich der Polizei Bendorf - Polizei ahndet einige Verstöße

Am Donnerstag, im Zeitraum, von etwa 11:30 Uhr, bis gegen 13:30 Uhr, wurden durch Kräfte der Polizei Bendorf in der Engerser Landstraße Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Hierbei wurden 7 Verstöße wegen

überhöhter Geschwindigkeit und 2 Verstöße wegen missbräuchlicher

Handynutzung während der Fahrt festgestellt und geahndet.

Des Weiteren wurde ein 36-jähriger Mann mit einem nicht versicherten

E-Scooter kontrolliert, gegen diesen wurde ein entsprechendes

Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Am frühen Nachmittag erfolgten weitere Verkehrskontrollen im

Dienstgebiet, hierbei wurden noch 5 Handyverstöße sanktioniert.

Zusätzlich wurde eine abgelaufene Hauptuntersuchung an einem Fahrzeug

festgestellt.



Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/94020

pibendorf@polizei.rlp.de





