Verkehrskontrollen der Polizei in Plaidt

Die Polizeiinspektion Andernach führte am 02.06.2025 zur Mittagszeit schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen in der Dr. Kurt-Schumacher Straße in Plaidt durch. Hintergrund hierfür sind Bürgerbeschwerden, da die genannte Straße insbesondere von LKW verbotswidrig als Ausweichstrecke wegen der aktuellen Vollsperrung eines Teilstücks der L117 genutzt werden würde.

Plaidt (ots) -



Die Polizeiinspektion Andernach führte am 02.06.2025 zur Mittagszeit schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen in der Dr.-Kurt-Schumacher Straße in Plaidt durch.



Hintergrund hierfür sind Bürgerbeschwerden, da die genannte Straße insbesondere von LKW verbotswidrig als Ausweichstrecke wegen der aktuellen Vollsperrung eines Teilstücks der L117 genutzt werden würde.



Über den gesamten Zeitraum der Maßnahme konnte zwar ein mäßig erhöhtes Verkehrsaufkommen, jedoch kein Schwerlastverkehr festgestellt werden. Auch eine Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Pellenz vor Ort ergab keine Hinweise auf eine Häufung von Verkehrsordnungswidrigkeiten an der genannten Örtlichkeit. Weitere verkehrsrechtliche Verstöße wurden nicht festgestellt.



Gleichwohl nimmt die Polizei Andernach die Sorgen und Wahrnehmungen der Anwohner ernst. Hierzu steht sie im engen Austausch mit der Verbandsgemeinde Pellenz, wird die Verkehrssituation auch künftig beobachten und gegebenenfalls weitere Kontrollen durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell