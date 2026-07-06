Koblenz- Bendorf
Verkehrskontrolle im Sayntal
Kontrollstelle
Kontrollstelle
Polizeidirektion Koblenz

Am Sonntag, dem 05.07.2026, führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "motorisierte Zweiräder" an der B 413 im Sayntal durch.

Witterungsbedingt wurde die sonst hochfrequentierte Strecke nur wenig befahren. Trotzdem konnten 86 Motorräder kontrolliert werden. Hierbei wurden lediglich kleine Mängel festgestellt. Aufgrund der Häufung von Verkehrsunfällen mit verletzten Motorradfahrern stand vor allem der präventive Aspekt im Vordergrund. Sowohl die Verkehrsteilnehmer als auch die Passanten gaben eine positive Rückmeldung hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
SB Verkehr
Telefon: 0261-103-54009


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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