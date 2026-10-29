Verkehrskontrolle auf der B 42

Hierbei konnten im Baustellenbereich und auch außerhalb der Baustelle eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden.

In mehreren Fällen kam es zu erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Außerdem wurden Handyverstöße und ein Rotlichverstoß festgestellt.

Die Polizei Lahnstein kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereich an.



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