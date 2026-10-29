Braubach
Verkehrskontrolle auf der B 42
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 27.10.26 wurden im Bereich der B42 zwischen Braubach und Osterspai Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Hierbei konnten im Baustellenbereich und auch außerhalb der Baustelle eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden.
In mehreren Fällen kam es zu erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Außerdem wurden Handyverstöße und ein Rotlichverstoß festgestellt.
Die Polizei Lahnstein kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereich an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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