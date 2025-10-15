Verkehrsgefährdung in Niederlahnstein

Die bislang unbekannten drei Täter warfen dem Geschädigten, der mit seinem Fahrrad durch die o.g. Straße fuhr, einen Gegenstand zwischen die Speichen, sodass dieser zu Fall kam und sich Verletzungen zuzog. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



